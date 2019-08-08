Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрываРИА Новости вчера в 23:43
Инцидент произошел в среду в 22.20 мск на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканский. Столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего упали с тридцатиметрового обрыва. В обеих машинах были 45 человек.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
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