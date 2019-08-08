Инцидент произошел в среду в 22.20 мск на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканский. Столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего упали с тридцатиметрового обрыва. В обеих машинах были 45 человек.

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

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