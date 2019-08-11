Происшествия

В ДТП погибла известная украинская балеринаИзвестия 06:48

О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог. Светлана Исакова была ведущей солисткой Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко.
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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

ТАСС09:25

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

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Солистка Харьковского театра оперы и балета погибла в автокатастрофе

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Балерина Светлана Исакова погибла в ДТП, возвращаясь из отпуска

Вести.Ru06:56

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Известия06:48

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

РИА Новости06:41

Умерла украинская балерина Светлана Исакова

RT на русском07:26
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