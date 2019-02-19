Происшествия

В ДТП под Ростовом погибли шесть человекРоссийская газета 06:35

Шесть человек погибли, еще семеро пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. По информации пресс-службы областного управления МЧС, авария произошла в Октябрьском районе.
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В МВД назвали предварительную причину ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

ТАСС08:16

В Ростовской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости06:31

В жуткой аварии на трассе М4 «Дон» пострадали 13 пассажиров автобуса «Ростов-Миллерово», шесть человек погибли: ВИДЕО

Панорама Ростова-на-Дону06:22

Шесть человек погибли в тройном ДТП с маршруткой Ростов - Миллерово на трассе М-4

1rnd.ru06:08

Областные спасатели оказали помощь участникам ДТП в Октябрьском районе

Правительство Ростовской области08:34

Шесть человек погибли в массовом ДТП в Ростовской области

Donnews.ru06:41

Под Шахтами в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

161.ru06:11
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Происшествия

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из колонии в Мордовии, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:34
Общество

Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.
Обновлено в 06:40
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Обновлено в 08:23
Происшествия

Более 5 тыс. человек эвакуировано из семи столичных ТЦ

Ранее во вторник не подтвердились анонимные сообщения об угрозе взрывов в ТЦ "Атриум" на Курской и "Парка Зарядье", а также школы и лицея на востоке Москвы.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Военным запретили смартфоны и соцсети на службе

Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В ходе операции в Дагестане уничтожен планировавший теракт боевик

Силовики уничтожили в Дагестане боевика, готовившего теракт.
Обновлено в 07:35
Политика

Кудрин: расширение санкций США станет шоком для российской экономики

Возможные новые санкции США против России вызовут новые шоки в экономике и потребуют новой адаптации.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Подростки в Москве избили офицера полиции

На юго-востоке Москвы произошёл конфликт между подростками и лейтенантом полиции, передаёт 19 февраля РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:36
Общество

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Общество

Роскачество назвало лучшие российские вина

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

США выведут войска из Сирии через территорию Ирака

Вывод американских войск из Сирии будет проходить через Ирак, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Прокуроры извинились перед Мотузной за уголовное преследование

Прокуратура Барнаула принесла официальные извинения россиянке Марии Мотузной за необоснованное уголовное преследование.
Обновлено в 08:37
Культура

Сын Децла высказался против съемок фильма об отце

Сын хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Толмацкий не поддерживает идею съемки документального фильма об умершем отце.
Обновлено в 06:22
Политика

Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией

Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 05:41
Экономика

За 2018 год объём хищений с платежных карт граждан РФ вырос на 44%

Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году превысила 3,3 тыс. рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 9,6%. Как пояснил Скобелкин, такой рост обусловлен увеличением количества и объёмов несанкционированных операций.
Обновлено в 07:05
Общество

Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой

Арбитражный суд Москвы оштрафовал ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» на 100 000 руб. из-за «грубых нарушений лицензионных требований», выявленных Росздравнадзором.
Обновлено в 07:53
Происшествия

У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож

Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.
Обновлено в 03:23
Экономика

В Минтруде рассказали о соотношении самых высоких и низких зарплат

В Минтруде подсчитали, во сколько раз в России различаются зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых и такого же количества самых низкооплачиваемых работников.
Обновлено в 08:17
Политика

Денис Буцаев назначен главой Российского экологического оператора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего вице-премьера правительства Московской области Дениса Буцаева руководителем Российского экологического оператора (РЭО).
Обновлено в 06:26
Политика

Парламентарии и члены ЦИК выступили за снижение муниципального фильтра

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства согласилась с необходимостью снижения муниципального фильтра до 5%, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Пугачева довела до слез юбиляршу Муравьеву

Отмечается, что речь Пугачевой тронула звезду "Карнавала" до слез.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

ОАЭ купили российские снаряды к БМП-3

"С российским акционерным обществом был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов ($21,4 млн) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для БМП-3 сухопутных войск ОАЭ", - отметил генерал.
Обновлено в 08:36
Экономика

Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета

Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).
Обновлено в 07:24
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Бывшим полицейским, обвиняемым в пытках, вынесли приговор в Иркутске

19 февраля Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в пытках.
Обновлено в 02:52
Экономика

В Петербурге продается здание бывшей чулочной фабрики «Красное знамя»

Обновлено в 07:03
Политика

«Россия 24» обвинила игру Metro Exodus в «махровой русофобии»

По мнению Алексея Казакова, высокие оценки игры складывались именно из «подобного» отношения западных игроков и журналистов к России.
Обновлено в 08:22
Политика

Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.
Обновлено в 05:11
Политика

Депутат думы Дзержинска набросился на женщину с лопатой после ДТП

В понедельник, 18 февраля, в социальных сетях появился видеоролик, главным героем которого стал депутат, заместитель председателя городской думы Дзержинска, член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Крашенинников.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала пролет бомбардировщика в небе над Донбассом

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