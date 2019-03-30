Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видеоРИА Новости 03:46

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как двигавшийся по Невскому проспекту "Хендай Генезис"на огромной скорости проезжает на красный свет и врезается в "Фольксваген" в районе водительской двери.
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с чего всё началось
Как минимум один человек погиб и еще четверо получили тяжелые ранения в результате страшного ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга, сообщили в субботу авторы группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург
» в одной из социальных сетей.
SM News03:37

Подробнее о событии

Автомобиль вылетел на тротуар Невского проспекта, один человек погиб

ТАСС01:59

После ДТП на Невском возбудили уголовное дело

Петербургский дневник04:02

Груды металлолома: фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге

РЕН ТВ01:46

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Мойка7804:04

Момент смертельного ДТП на Невском попал на камеру

78.ru02:20

Видео ДТП на Невском. Hyundai нёсся на красный

Фонтанка.Ру02:53

В Петербурге на Каменноостровском проспекте у троллейбуса оборвались провода

Невские Новости03:41
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о разводе с Радимовым

Обновлено в 03:18
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Обновлено в 04:03
Экономика

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Вера Брежнева платит за обучение дочери в США 60 тыс. долларов

Перед переездом в Калифорнию Соня училась в элитной Международной школе в Киеве, стоимость обучения в которой в год составляла 18 тыс. долларов.
Обновлено в 03:42
Авто

Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

В Забайкалье за взятки осудили 12 бывших сотрудников ГИБДД

Сотрудников ГИБДД осудили на сроки от 5 до 8 лет колонии, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком до четырёх лет, передаёт Znak.com.
Обновлено в 01:57
Здоровье

Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки

Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Тульский «Арсенал» одолел «Крылья Советов»

29 марта 2019 года состоялся матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсенал" и "Крыльями Советов".
Обновлено в 03:58
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать

Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Политика

Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина

Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Хоккей

Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено вчера в 05:38
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Игры

На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

Обновлено вчера в 08:59
Технологии

На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3»

На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».
Обновлено вчера в 07:47
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
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