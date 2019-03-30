Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видеоРИА Новости 03:46

с чего всё началось

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как двигавшийся по Невскому проспекту "Хендай Генезис"на огромной скорости проезжает на красный свет и врезается в "Фольксваген" в районе водительской двери.

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

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