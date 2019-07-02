Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в МосквеТАСС 07:50
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Депздрав: Четверо детей госпитализированы в результате ДТП на Кутузовском проспекте
Агентство Москва09:19
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Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
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Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы
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Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
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