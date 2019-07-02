Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции. Ранее официально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. ДТП произошло около 13:40 в районе дома 30/32 на Кутузовском проспекте.

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

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