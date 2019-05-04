Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТПРИА Новости 06:14
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Ролик опубликован паблик "Типичный Краснодар". ДТП произошло 3 мая приблизительно в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский.
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