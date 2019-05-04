Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand UpРоссийская газета 05:11
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Обновлено вчера в 23:11
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике
Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в элиту ЧМ
В матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе сборная Литвы переиграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. Благодаря такому исходу сборная Казахстана досрочно обеспечила себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон.
Обновлено в 06:25
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
Музыка
Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»
Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку
Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне
Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Культура
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников
Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак объявил о закрытии ночного клуба. Это уже второй бизнес-провал после его развода с певицей.
Обновлено вчера в 15:00
Баскетбол
«Портленд» и «Денвер» повторили рекорд НБА, сыграв четыре овертайма
По информации Clutch Points, матч стал вторым в истории плей-офф НБА, в котором было сыграно четыре овертайма.
Обновлено в 04:04
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей-амфибий времен СССР
В 1950 году на тесты выехала модель ЛуАЗ-967 ТПК, а с 1969 года ее стали использовать в Минобороны СССР.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12