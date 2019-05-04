Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand UpРоссийская газета 05:11

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

РИА Новости06:14

В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up

Известиявчера в 20:43

Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up

КП - Кубань03:44

Погибшие в ДТП в Краснодарском крае комики Stand Up оказались случайными попутчиками сервиса BlaBlacar

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Фото погибших в «огненном» ДТП на Кубани комиков из Stand Up

РЕН ТВ04:09

После гибели пяти человек в ДТП на Кубани возбуждено дело. Среди погибших — комики из Stand Up

Юга.ру02:52

Фото резидентов Stand Up, погибших в страшном ДТП под Краснодаром

Пятый канал05:50
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В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

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КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

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В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
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Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне

Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
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Происшествия

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Ушел из жизни актер Саид Алибеков

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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
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