В ДТП на Кубани погибли два комика Stand UpРоссийская газета 05:11

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

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