Происшествия

В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходовREGNUM 10:39

В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По уточненным данным, ДТП произошло около 16:45 мск.
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Число пострадавших в ДТП в центре Петербурга возросло до шести

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Общество

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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин обсудил с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.
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Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Правительство нацсогласия в Ливии обвинило Францию в поддержке Хафтара

Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что прекращает всякое сотрудничество с Францией, обвинив Париж в поддержке сил командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.
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Парламент Греции требует от Германии репараций

Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
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По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
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Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
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