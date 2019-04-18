Происшествия
В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходовREGNUM 10:39
В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По уточненным данным, ДТП произошло около 16:45 мск.
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Владелец белого BMW, устроивший ДТП на Фонтанке, приехал в Петербург из другого города
Петербургский дневник13:15
На набережной Фонтанки продолжается ликвидация последствий ДТП с пешеходами
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