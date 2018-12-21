Происшествия

В ДРК разбился самолет с российским экипажем
РИА Новости
09:42

В ДРК разбился транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, судно авиакомпании GomAir потерпело крушение в 35 километрах от столицы Демократической республики Конго Киншасы.
РИА Новости09:42

Подробнее о событии

Посольство РФ в Конго подтвердило гибель трех пилотов в авиакатастрофе

Коммерсантъ12:52

Жертвами авиакатастрофы Ан-26 в ДР Конго стали трое россиян

Интерфакс12:27

Посольство подтвердило гибель россиян при крушении Ан-26 в ДР Конго

RT на русском14:00

Посольство подтвердило гибель трех российских пилотов в Африке

РБК12:55

Посольство РФ подтвердило гибель российских пилотов в ДР Конго

Life.ru12:30

Посольство РФ в ДР Конго подтвердило гибель трех российских пилотов в авиакатастрофе

ТАСС12:26

Трое российских пилотов погибли в результате крушения Ан-26 в ДРК

РИА Новости12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе пиротехники

Обновлено в 13:55
Происшествия

Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую

Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:55
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Обновлено в 01:42
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене

Обновлено в 09:51
Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
Происшествия

В московском метро двое пьяных мужчин избили полицейского

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
Происшествия

На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Падение самолета с миллионерами сняли изнутри

Сын британского миллионера сфотографировал последние минуты полета из иллюминатора перед тем, как самолет потерпел крушение.
Обновлено в 04:34
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

Советник дагестанского премьера найден мертвым

В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении двух иномарок на юге Москвы

Обновлено в 15:08
ещё по теме
Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное