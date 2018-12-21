В ДРК разбился транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, судно авиакомпании GomAir потерпело крушение в 35 километрах от столицы Демократической республики Конго Киншасы.

В ДРК разбился самолет с российским экипажем

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