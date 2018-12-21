Происшествия
В ДРК разбился самолет с российским экипажем
В ДРК разбился самолет с российским экипажемРИА Новости09:42
В ДРК разбился транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, судно авиакомпании GomAir потерпело крушение в 35 километрах от столицы Демократической республики Конго Киншасы.
РИА Новости09:42
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Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе пиротехники
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Происшествия
Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую
Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
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Происшествия
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Происшествия
Аэропорт Гатвик возобновил работу
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене
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Происшествия
Уильяму Браудеру предъявили обвинение
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Происшествия
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В московском метро двое пьяных мужчин избили полицейского
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Происшествия
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Происшествия
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Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
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Происшествия
Падение самолета с миллионерами сняли изнутри
Сын британского миллионера сфотографировал последние минуты полета из иллюминатора перед тем, как самолет потерпел крушение.
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Происшествия
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Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам
Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
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Происшествия
Советник дагестанского премьера найден мертвым
В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
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Происшествия
Два человека пострадали при столкновении двух иномарок на юге Москвы
Обновлено в 15:08