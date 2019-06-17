В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству ЗахарченкоРоссийская газета вчера в 16:37

с чего всё началось

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Информация об этом появилась в эфире "России 1".

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

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