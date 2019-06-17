Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству ЗахарченкоРоссийская газета вчера в 16:37
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Информация об этом появилась в эфире "России 1".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.Московский Комсомолецвчера в 15:38
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Футбол
«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контракта
Срок контракта 29-летнего вратаря с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города
Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
Обновлено в 01:21
Религия
Епархия отказалась от строительства храма в екатеринбургском сквере
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что храм в сквере у Театра драмы не появится, сообщает официальный сайт епархии.
Обновлено вчера в 04:23
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Политика
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене
Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере
На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.
Обновлено в 01:19
Авто
Умелец поставил на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser
Пока настоящий «Русский Прадо» от УАЗ в разработке, находчивые умельцы решили не ждать «у моря погоды» и выполнили ряд доработок самостоятельно.
Обновлено в 00:59
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Жителей Киселёвска, которые пожаловались Канаде на экологию, переселят
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что решил переселить жителей города Киселёвска, которые ранее попросили помощи у Канада в связи в плохой экологической обстановкой.
Обновлено 15 июня в 15:11
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Два человека пострадали в результате тройного ДТП на КАД
В результате инцидента пострадали два человека.
Обновлено вчера в 15:15