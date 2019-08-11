Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотникаТАСС 08:10

По данным пресс-службы, украинская армия пыталась провести беспилотник на территорию республики. В Народной милиции считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.
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В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника

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