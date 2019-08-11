Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотникаТАСС 08:10
По данным пресс-службы, украинская армия пыталась провести беспилотник на территорию республики. В Народной милиции считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
«Зенит» показал момент удара Малкома мячом по судье
Футбольный клуб «Зенит» показал момент, когда нападающий игрок Малком ударил мячом по судье Евгению Турбину.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Самолёты Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено в 10:27
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено 09 августа в 18:04
Энергетика
Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости
Иран рассчитывает полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений.
Обновлено в 10:53
Музыка
Байк-шоу в Крыму в первый день посетили более 50 тысяч человек
Организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек.
Обновлено в 09:31
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Петербурге любители бургеров устроили драку со стрельбой
В ночь с пятницы на субботу в Петербурге четверо молодых людей устроили драку, которая закончилась стрельбой.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Технологии
Эксперт физик-ядерщик о ЧП в Архангельске: угрозы для населения не может быть
Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук и профессор Георгий Тихомиров высказался о ЧП в Архангельске.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева.
Обновлено в 09:16
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 0:0 (1-й тайм)
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Госпитализированного режиссера Дмитрия Васильева арестовывать не стали
Госпитализированного Дмитрия Васильева, подозреваемого к причастности к массовым беспорядкам, под стражу заключать не стали.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Авто
BMW представила новые автомобили безопасности M8 MotoGP
Только что пресс-служба баварцев представила новый автомобиль - BMW M8 MotoGP.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Спартак» хочет купить опорника «Ниццы» за €9 млн
Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Объяснен скачок радиации после взрыва на полигоне в Северодвинске
После инцидента на военном полигоне в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона.
Обновлено в 08:20
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская окрестили сына
Сын Овечкина Сергей родился 18 августа прошлого года, через несколько месяцев после того, как "Кэпиталз" выиграли Кубок Стэнли.
Обновлено в 10:22
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07