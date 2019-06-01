Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru 16:46

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.
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Ополченцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ

Российская газета18:40

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

Известия17:23

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Аргументы и Факты15:47

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

RT на русском16:27

Бойцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ

ТК Звезда16:17

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Газета.Ru16:46

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

РИА Новости15:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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