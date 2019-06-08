В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru вчера в 16:46

"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве. Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале.

с чего всё началось

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

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