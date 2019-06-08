Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru вчера в 16:46
В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.
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с чего всё началось
"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве. Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале.РИА Новостивчера в 15:20
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Общество
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Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
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Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
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Происшествия
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Происшествия
На трассе Тюмень-Омск микроавтобус столкнулся с двумя большегрузами
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
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Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал домашний арест Голунова
Решение суда: Ранее Никулинский суд Москвы назначил журналисту Ивану Голунову домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено вчера в 05:58
Автоспорт
Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»
Обновлено вчера в 14:49
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
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Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
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Обновлено вчера в 06:32
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал обладателем двух поясов UFC
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил Марлона Мораеса и завоевал вакантный титул в легчайшем весе.
Обновлено в 01:05
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье
В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом
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Обновлено в 01:18
Общество
В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов
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Обновлено вчера в 21:19
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
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Игры
Состоялась мировая премьера геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order
Презентацию геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order провела компания Electronic Arts. Это произошло на конференции EA Play.
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Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
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На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей
«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб.»,— рассказал господин Кобяков (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 07:35
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
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