Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru вчера в 16:46

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.
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В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве. Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале.
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В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

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В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

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