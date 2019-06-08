Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru вчера в 16:46

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

РЕН ТВвчера в 21:32

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

Известиявчера в 17:23

В Донбассе сбит украинский БПЛА-корректировщик

Вести.Ruвчера в 08:59

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

RT на русскомвчера в 16:27

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

РИА Новостивчера в 15:20

Ополченцы ДНР уничтожили очередной беспилотник ВСУ

ТАССвчера в 10:00

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Газета.Ruвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
Наука

Названы главные угрозы жизни человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Футбол

Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020

Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере

В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР

«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Политика

Президент Албании отменил муниципальные выборы

Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует Associated Press.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили

Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 07:12
Наука

В Якутии найдены молочные зубы древнего человека

Международная группа ученых обнаружила в нижнем течении реки Яна на северо-востоке Якутии два молочных зуба, которые содержали ДНК древнего человека.
Обновлено 07 июня в 04:22
Политика

Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате

Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Общество

Грозы, град и ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Прикамье

По данным синоптиков, 9-10 июня в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0. Игра прошла в Саранске.
Обновлено в 00:11
Футбол

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Противостояние оппозиции и Военного совета в Судане привело к новым жертвам

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, армейские руководители сформировали временный Военный совет.
Обновлено в 06:54
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Наука

Ученые выяснили главную причину старения

В соответствии с проведенными исследованиями, ученым удалось узнать то, что надлежащие генетические программы, которые отвечают за долгий срок жизни организма, функционируют приблизительно до современного среднего возраста.
Обновлено 07 июня в 23:14
Политика

Иран предупредил Европу о последствиях следования санкциям США

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп не исключает того, что Вашингтон может начать военные действия против Ирана с целью помешать разработке Тегераном ядерного оружия.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное