Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командираRT на русском вчера в 22:31

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
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В ДНР рассказали о расстреле бойцами ВСУ своего командира

Газета.Ru04:06

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Известия04:53

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

ТК Звездавчера в 11:14

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 18:07

"Какой из бандеровца солдат, это "дичь": В ВСУ пытаются опровергнуть, что их командира убили свои же

Царьград00:06

Морпехи ВСУ отказались выдвигаться на передовую и застрелили своего командира

ИА Новороссиявчера в 10:20

Не желавший быть убитым АТОшник пристрелил командира

Новостной фронтвчера в 07:09
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Хоккей

Россия — Австрия 5:0 (3-й период)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Культура

Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне

Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
Обновлено в 07:48
Футбол

Буффон не собирается завершать карьеру

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий летом

В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Политика

Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено в 07:36
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Кристина Асмус в мечети Абу-Даби примерила мусульманский наряд

Кристина Асмус исполнила мечту, побывав в Абу-Даби в мечети шейха Зайда.
Обновлено в 06:14
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол

Гвардиола отказал «Ювентусу» ради желания выиграть с «Сити» ЛЧ

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мог попасть в туринский "Ювентус" этим летом, но отказался от предложения, сообщает Sunday Express.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика

В Тюменском промышленном форуме примут участие более 400 бизнесменов

Ожидается участие более 400 представителей бизнес-сообщества, сообщили «Вслух.ру» в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Обновлено в 05:53
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