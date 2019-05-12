Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командираRT на русском вчера в 22:31
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
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Морпехи ВСУ отказались выдвигаться на передовую и застрелили своего командира
ИА Новороссиявчера в 10:20
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