Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командираRT на русском вчера в 22:31

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
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"Какой из бандеровца солдат, это "дичь": В ВСУ пытаются опровергнуть, что их командира убили свои же

Царьград00:06

«ВСУшник» застрелил командира, не желая идти на провальную диверсионную вылазку: сводка о военной ситуации на Донбассе

Rusvesna.suвчера в 08:45

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 18:07

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

ТК Звездавчера в 11:14

Морпехи ВСУ отказались выдвигаться на передовую и застрелили своего командира

ИА Новороссиявчера в 10:20

Не желавший быть убитым АТОшник пристрелил командира

Новостной фронтвчера в 07:09

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Газета.Ruвчера в 18:31
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Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

Фанаты «Монако» хотели прорваться на поле после поражения от «Нима»

В 36 туре Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Ниму» (0:1). После игры болельщики проигравшей стороны пытались прорваться на поле.
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Единоборства

Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе

Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено вчера в 04:54
Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено вчера в 13:01
Наука

Ученые раскрыли, как легко можно обмануть детектор лжи

Ученые университета Плимута Великобритании выяснили, что детектор лжи можно с легкостью обмануть, если прибегнуть к одному из двух способов.
Обновлено 09 мая в 06:23
Происшествия

В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина

В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Волочкова внезапно упала во время приседания

Анастасия Волочкова приняла участие в тренировке со звездами прямо в студии НТВ. Во время приседаний с подскоками балерина неожиданно упала.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

Изменены правила получения детских пособий

До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы

Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем

На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Водитель погиб в ДТП под Ангарском

Обновлено в 01:06
Хоккей

Каапо Какко забил пять голов в двух матчах чемпионата мира — 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Президент „Барселоны“ поддерживает меня»

Хочу сделать следующий шаг в «Барселоне». Разговаривал с президентом клуба, он поддерживает меня.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Обновлено в 00:58
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