В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командираRT на русском вчера в 22:31

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

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