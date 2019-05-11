Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командираRT на русском вчера в 22:31

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
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"Какой из бандеровца солдат, это "дичь": В ВСУ пытаются опровергнуть, что их командира убили свои же

Царьград00:06

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Газета.Ruвчера в 18:31

В ДНР заявили, что морпехи ВСУ отказались от вылазки и застрелили командира

Life.ruвчера в 12:57

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 18:07

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

ТК Звездавчера в 11:14

Морпехи ВСУ отказались выдвигаться на передовую и застрелили своего командира

ИА Новороссиявчера в 10:20

Не желавший быть убитым АТОшник пристрелил командира

Новостной фронтвчера в 07:09
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Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Обновлено вчера в 19:26
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено вчера в 11:12
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено вчера в 11:32
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале

Обновлено в 03:08
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Мостовском районе пропал девятилетний мальчик

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию

Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американкого внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:39
Хоккей

Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

Обновлено вчера в 16:45
Единоборства

Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator

В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
Обновлено вчера в 23:45
Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Армия и оружие

Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»

Обновлено в 02:06
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 01:13
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского

Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Малайзии пропало пассажирское судно

Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
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