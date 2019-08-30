В Народной милиции ДНР сообщили, что с 29 по 30 августа украинская армия 16 раз нарушила перемирие. Всего было выпущено около 70 мин, кроме того, стреляли из броневиков, зениток и гранатометов. В результате обстрелов в Горловке сгорели 2 дома.

В ДНР насчитали 16 нарушений перемирия за сутки

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