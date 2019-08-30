Армия и оружие
Московский КомсомолецВ ДНР насчитали 16 нарушений перемирия за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что с 29 по 30 августа украинская армия 16 раз нарушила перемирие. Всего было выпущено около 70 мин, кроме того, стреляли из броневиков, зениток и гранатометов. В результате обстрелов в Горловке сгорели 2 дома.
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В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
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Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад
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США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
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«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
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В Петергофе маньяк с модной стрижкой изнасиловал мойщицу автосервиса
В Петергофе рано утром, в субботу 31 августа, изнасиловали 39-летнюю мойщицу автосервиса. Об этом сообщает «АН Оперативное прикрытие».
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Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов
Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
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Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
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Ураган «Дориан» усилился до третьей категории
Двигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
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Каррера вернётся в Москву 12 сентября
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Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени».
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