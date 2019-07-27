Армия и оружие
В ДНР заявили о выводе полка «Азов» из ДонбассаРБК 14:00
Штаб ООС (Операции объединенных сил) Украины решил отозвать из Донбасса добровольческий полк «Азов». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
В Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении.ТК Звезда05:25
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