В Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении.

с чего всё началось

Штаб ООС (Операции объединенных сил) Украины решил отозвать из Донбасса добровольческий полк «Азов». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».

В ДНР заявили о выводе полка «Азов» из Донбасса

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