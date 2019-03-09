Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командираРИА Новости вчера в 23:59

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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Эдуард Басурин
В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира. Этот и другие случаи по-прежнему не фиксируются в официальных сводках.
— Эдуард Басурин, военный деятельNews.ru 02:46

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В ДНР рассказали о расстреле солдатами ВСУ своего командира

RT на русском02:07

Украинские военные расстреляли командира после замечания о пьянстве

Газета.Ru01:55

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В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

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СМИ: украинские военные расстреляли командира за замечание по поводу пьянства

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В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

РИА Новостивчера в 23:59

Украинские солдаты застрелили командира после замечания о пьянстве

URA.Ru01:01
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