Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУRT на русском 14:16
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.
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Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Экономика
Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка ответил на появившуюся в СМИ информацию об отставке руководителя офиса Андрей Богдан.
Обновлено в 20:35
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Авто
В Китае представили кроссовер с девятью дверьми без ручек
Китайский стартап Human Horizons, возглавляемый экс-руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover, представил концепт кроссовера HiPhi 1, пишет «Российская газета».
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei
Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании.
Обновлено в 07:32
Общество
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
Экс-супруга Джигарханяна заявила, что назовет будущего ребенка Арменом.
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
США закупили вооружений более чем на два триллиона долларов
Стоимость основных программ Соединённых Штатов по закупке вооружений в 2018 году превысила $2 трлн. Большая часть средств потрачена на ВМС.
Обновлено в 20:25
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Футбол
Семак рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал на пресс-конференции, как команда готовится к матчу 4-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
Обновлено в 06:41
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
Экс-владельцы «36,6» запустили алкогольный бизнес
Предприниматели, которые в 2018 году вышли из бизнеса «36,6», учредили компанию AVE Wine, призванную вывести на российский рынок новую продукцию.
Обновлено в 20:10
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft
Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
Обновлено в 08:40
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Авто
Skoda анонсировала выпуск двух моделей в версии Monte Carlo
Обновлено в 08:38
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставили на продажу
Обновлено в 19:56