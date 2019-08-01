В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

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