Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУRT на русском 14:16

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.
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