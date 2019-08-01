Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУRT на русском 14:16

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Украинских силовиков обвинили в сбросе гранаты на ополченцев с беспилотника

Взгляд.ру13:22

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

RT на русском14:16

Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР

ТАСС12:00

Армия Украины нанесла удар с беспилотников по позициям ДНР

Известия12:40

В ДНР обвинили украинский беспилотник в сбросе гранаты на ополченцев

Интерфакс12:22

Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНР, есть пострадавшие

РЕН ТВ12:10

В ДНР заявили о ранении трех ополченцев в результате атаки беспилотника

РИА Новости12:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:27
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика

Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню

Обновлено в 12:18
Гаджеты

Lenovo представила в России пять смартфонов

Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам

Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро

Обновлено в 11:34
Футбол

Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ

В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Общество

Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу

Обновлено в 03:41
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Культура

Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов

Обновлено в 10:38
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии

Самолёт-амфибия Бе-200 2 августа вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана

Преступник среди бела дня, на улице, зарезал своего 36-летнего приятеля. Орудием для убийства послужил меч (по некоторым данным, мачете).
Обновлено в 10:24
Футбол

Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропорт

Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:42
Театры

Богомолов поставит в Театре на Малой Бронной «Покровские ворота»

Обновлено в 06:51
Общество

В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов

В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено в 10:23
Происшествия

СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Политика

Порошенко «признался» в авторстве Минских соглашений

Пятый президент Украины Петр Порошенко признался, кто на самом деле написал Минские соглашения.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии

В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
Обновлено в 07:49
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное