Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУRT на русском 15:47
В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Общество
Куда пойти учиться, чтобы потом трудиться
Долгое время считалось, что сейчас наиболее востребованы российскими работодателями представители рабочих специальностей.
Обновлено в 12:01
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Кино
«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей
Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Происшествия
Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Футбол
«Джеррард стал первым игроком, с которым я работал в «Ливерпуле». Новый тренер «Зенита» — о взлете карьеры в штабе Бенитеса
Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма вспомнил о взлете своей карьеры в «Ливерпуле» под присмотром Рафаэля Бенитеса, отметив, что первым игроком, обратившимся к нему за помощью, был Стивен Джеррард.
Обновлено в 16:55
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка
Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Напомним, что возлюбленный Лопыревой и отец ее ребенка ранее был женат на светской львице Татевик Карапетян, дочери миллиардера и мецената Самвеля Карапетяна.
Обновлено в 11:14
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Хоккей
«Нэшвилл» объявил об обмене Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси»
Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан обменян в «Нью-Джерси». Об этом объявил официальный сайт «Нэшвилла».
Обновлено в 12:36
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)
С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9
Обновлено в 14:00
Транспорт
На что могут надеяться авиаперевозчики России и Грузии?
Грузия — популярное направление, и потери перевозчиков будут значительными, уверен командир А320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов.
Обновлено в 14:43
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Авто
Гранта без гарантий
Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40