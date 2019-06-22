Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУRT на русском 15:47

В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ

RT на русском15:47

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Газета.Ru13:36

Ранена 13-летняя девочка из Горловки

КП - Донецк15:00

Украинские военные ранили девочку

Вести.Ru13:58

В Горловке при обстреле силовиков пострадал ребенок, заявили в ДНР

РИА Новости13:41

СМИ: девочка получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны украинских силовиков

ТАСС14:13

СРОЧНО: Ребёнок ранен на окраине Горловки

Rusvesna.su13:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Общество

Куда пойти учиться, чтобы потом трудиться

Долгое время считалось, что сейчас наиболее востребованы российскими работодателями представители рабочих специальностей.
Обновлено в 12:01
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Кино

«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей

Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Происшествия

Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11

Обновлено в 17:06
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Футбол

«Джеррард стал первым игроком, с которым я работал в «Ливерпуле». Новый тренер «Зенита» — о взлете карьеры в штабе Бенитеса

Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма вспомнил о взлете своей карьеры в «Ливерпуле» под присмотром Рафаэля Бенитеса, отметив, что первым игроком, обратившимся к нему за помощью, был Стивен Джеррард.
Обновлено в 16:55
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка

Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Напомним, что возлюбленный Лопыревой и отец ее ребенка ранее был женат на светской львице Татевик Карапетян, дочери миллиардера и мецената Самвеля Карапетяна.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью

Обновлено в 18:00
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Хоккей

«Нэшвилл» объявил об обмене Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси»

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан обменян в «Нью-Джерси». Об этом объявил официальный сайт «Нэшвилла».
Обновлено в 12:36
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9

Обновлено в 14:00
Транспорт

На что могут надеяться авиаперевозчики России и Грузии?

Грузия — популярное направление, и потери перевозчиков будут значительными, уверен командир А320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов.
Обновлено в 14:43
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Общество

Задававшая Путину вопрос школьница поступит в пансион Минобороны

Обновлено в 16:54
Авто

Гранта без гарантий

Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Политика

Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным

Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное