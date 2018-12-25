с чего всё началось

Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты.

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

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