Армия и оружие
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости04:24
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Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты.
— Эдуард Басурин, военный деятельИА Новороссия 05:47
с чего всё началось
«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.RT на русском05:51
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