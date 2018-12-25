Армия и оружие
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости04:24
Оценить
206 человек отреагировали
Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты.
— Эдуард Басурин, военный деятельИА Новороссия 05:47
с чего всё началось
«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.RT на русском05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.
Обновлено в 09:42
Политика
В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию
В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека
В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге
Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:53
Спорт
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:38
Политика
Защита Бутиной рассчитывает на ее освобождение в феврале 2019 года
Обвиняемая в США в работе иностранным агентом Мария Бутина может быть освобождена в феврале, такие надежды высказывает адвокат россиянки, сообщил журналистам ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика
Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства.
Обновлено в 09:59
Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Авто
Серийное производство лимузинов Aurus начнется в 2020 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска серийного производства "президентских" автомобилей Aurus.
Обновлено в 03:06
Кино
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пригласил того на предновогодний рабочий обед.
Обновлено в 07:46
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье
Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, сообщают во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка
После корпоратива нетрезвый депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай в кафе избил двух женщин и подростка, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте
Обновлено в 07:50
Космос
Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром
Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Новак спрогнозировал стабилизацию рынка нефти
Сокращение нефтедобычи странами — экспортерами нефти приведет к стабилизации рынка.
Обновлено в 04:14
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Политика
Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части
В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия
МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество
Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом, сидя на коне
Наталья Поклонская в преддверии Нового года решила поднять россиянам праздничное настроение и записала весьма оригинальное поздравление - верхом на коне и с фужером в руках.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось
Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
В Петербурге построят еще один завод Hyundai
Обновлено в 03:57
Энергетика
Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа
В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Обновлено в 08:38