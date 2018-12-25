с чего всё началось

Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты.

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Общество Общество Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.

Политика Политика В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Происшествия Происшествия В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

Происшествия Происшествия Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Спорт Спорт Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Политика Политика Защита Бутиной рассчитывает на ее освобождение в феврале 2019 года Обвиняемая в США в работе иностранным агентом Мария Бутина может быть освобождена в феврале, такие надежды высказывает адвокат россиянки, сообщил журналистам ее отец Валерий Бутин.

Политика Политика Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства.

Политика Политика Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.

Авто Авто Серийное производство лимузинов Aurus начнется в 2020 году Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска серийного производства "президентских" автомобилей Aurus.

Политика Политика Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пригласил того на предновогодний рабочий обед.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, сообщают во вторник "Ведомости".

Происшествия Происшествия Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка После корпоратива нетрезвый депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай в кафе избил двух женщин и подростка, передает РИА Новости.

Происшествия Происшествия В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Космос Космос Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.

Энергетика Энергетика Новак спрогнозировал стабилизацию рынка нефти Сокращение нефтедобычи странами — экспортерами нефти приведет к стабилизации рынка.

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.

Политика Политика Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Происшествия Происшествия В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.

Происшествия Происшествия МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.

Общество Общество Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом, сидя на коне Наталья Поклонская в преддверии Нового года решила поднять россиянам праздничное настроение и записала весьма оригинальное поздравление - верхом на коне и с фужером в руках.

Происшествия Происшествия Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.

Экономика Экономика В Петербурге построят еще один завод Hyundai