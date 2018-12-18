В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что под Горловкой начало работу подразделение Британской специальной авиадесантной службы (САС), которое якобы планирует похищения представителей командования и рядовых военнослужащих ДНР, сообщает «Донецкое агентство новостей».

В ДНР заявили о появлении под Горловкой «британских спецназовцев»

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подписал указ о создании космического командования США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море вошел корабль-разведчик НАТО На Украинском военном портале появилась информация о том, что в черноморскую акваторию зашел разведывательный корабль НАТО, принадлежащий ВМФ Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Армия и оружие Армия и оружие Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу сообщил о сокращении численности группировки в Сирии Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила вывод основной группировки войск из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии погиб астраханский разведчик ВДВ Сегодня ориентировочно в 5 часов утра (мск) в Сирии погиб астраханец (не кадровый военный), бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко.

Армия и оружие Армия и оружие Курс «молодого бойца» в парке «Патриот» становится традиционным Курсы «молодого бойца» в парке «Патриот» позволяют детям и подросткам овладеть навыками самообороны, обучиться стрельбе из оружия и интересно провести время.

Армия и оружие Армия и оружие Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник США 11 часов кружил на Балтике у российских границ Американский стратегический беспилотник во вторник, 18 декабря, 11 часов летал по всему балтийскому контуру западных границ России.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик рассказал о превращении АПЛ «Ясень» в ударную субмарину Атомные подводные лодки "Ясень" превратились из противолодочных в ударные благодаря "акустически чистой" носовой оконечности и новым универсальным ракетным установкам, заявил в интервью "Российской газете" гендиректор конструкторского бюро "Малахит" (проектировщика этой лодки) Владимир Дорофеев.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы» Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко рассказал, при каких условиях объявит мобилизацию на Украине Мобилизация будет объявлена на Украине только в случае «открытой масштабной наземной агрессии» со стороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Британия собралась нейтрализовать угрозы со стороны России Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон собирается разработать стратегию, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны Российской Федерации.