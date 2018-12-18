Армия и оружие
В ДНР заявили о появлении под Горловкой «британских спецназовцев»
В ДНР заявили о появлении под Горловкой «британских спецназовцев»Росбалт07:37
В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что под Горловкой начало работу подразделение Британской специальной авиадесантной службы (САС), которое якобы планирует похищения представителей командования и рядовых военнослужащих ДНР, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Росбалт07:37
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