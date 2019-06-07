Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащихГазета.Ru 09:17
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинские военные будут "отвечать жестко" на обстрелы со стороны ДНР. В то же время Леонид Кучма призвал бойцов ВСУ не реагировать на провокации противника.
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