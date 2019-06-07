В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащихГазета.Ru 09:17

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинские военные будут "отвечать жестко" на обстрелы со стороны ДНР. В то же время Леонид Кучма призвал бойцов ВСУ не реагировать на провокации противника.

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Общество Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот» Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».

Происшествия Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией» Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.

Общество Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Происшествия В Киевской области пропал самолет Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

Шоу-бизнес Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Энергетика «Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам "Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Происшествия В США задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в США задержали троих подростков, которые подозреваются в сговоре к подготовке взрыва в одной из школ штата Нью-Йорк.

Авто АвтоВАЗ решил не производить универсал Lada Vesta SW Sport У спортивного варианта клиренс, в сравнении с традиционной Vesta, разработчики уменьшили на 31 миллиметр.

Политика Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Политика Путин не планирует контактировать с Зеленским Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Политика Путин призвал переосмыслить роль доллара США Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.