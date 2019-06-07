Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащихГазета.Ru 09:17
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинские военные будут "отвечать жестко" на обстрелы со стороны ДНР. В то же время Леонид Кучма призвал бойцов ВСУ не реагировать на провокации противника.
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Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».
Обновлено в 09:39
Происшествия
Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»
Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.
Обновлено в 07:55
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Названы самые неталантливые актеры
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Общество
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Обновлено в 07:24
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В США задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва
Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в США задержали троих подростков, которые подозреваются в сговоре к подготовке взрыва в одной из школ штата Нью-Йорк.
Обновлено в 08:21
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Обновлено в 09:22
Авто
АвтоВАЗ решил не производить универсал Lada Vesta SW Sport
У спортивного варианта клиренс, в сравнении с традиционной Vesta, разработчики уменьшили на 31 миллиметр.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин не планирует контактировать с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара США
Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Телефоны Apple и Huawei признаны самыми надёжными
Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что Телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.
Обновлено в 06:53