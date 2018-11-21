Политика
В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноября
В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноябряРИА Новости04:15
Украинские спецслужбы пытались устроить диверсию, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.
РИА Новости04:15
с чего всё началось
«МГБ ДНР в результате контрразведывательных мероприятий предотвращена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов главы и депутатов Народного совета», — цитирует Попова Донецкое агентство новостей.RT на русском04:27
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