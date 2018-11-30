Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлениюИзвестия11:58
По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года. Об этом 30 ноября сообщил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
Известия11:58
Оценить
89 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России
НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
США намерены предложить Турции альтернативу С-400
Чтобы убедить Турцию от покупки российских систем ПВО С-400, Пентагон предложит Анкаре американские системы ПВО и ПРО, совместимые с другими системами НАТО.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны
Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С»
На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
ЦАХАЛ: Сирийская ракета упала на Голанские высоты
Представитель ЦАХАЛ заявил, что сирийская ракета класс «воздух-воздух» упала на Голанские высоты. Снаряд упал на открытой территории.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии
РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе
Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Военная академия РВСН проведет День открытых дверей
В День открытых дверей будущим абитуриентам и гостям академии покажут обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы и общежитие), различные аудитории.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
National Interest оценил новый автомат Калашникова
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
AP: контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР
Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Бронетранспортеры исполнили вальс в честь Дня морпехов в Балтийске
Современные бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России на центральной площади Балтийска.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом
Обновлено в 13:07