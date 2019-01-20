Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовикаРИА Новости 06:14

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
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В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
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Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
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Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

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Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
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Обновлено в 18:38
Авто

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Apple вернула в продажу модель iPhone SE 2017 года с 32 ГБ постоянной памяти.
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