Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовикаРИА Новости 06:14

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
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