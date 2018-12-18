Армия и оружие

В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров
Газета.Ru
вчера в 23:53

Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что представители британской особой воздушной службы (SAS) в данный момент находятся на горловском направлении и планирует похищения донецких солдат и офицеров.
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