Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя в Донецкой области при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. В Минобороны Украины заявили, что 5 августа ДНР четыре раза нарушила перемирие.

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных

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