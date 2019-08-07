Армия и оружие
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военныхРБК 07:55
Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя в Донецкой области при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. В Минобороны Украины заявили, что 5 августа ДНР четыре раза нарушила перемирие.
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Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
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