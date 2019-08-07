Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиковРИА Новости 05:39

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.
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