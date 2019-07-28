Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержанияРБК вчера в 16:52
Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
Обновлено в 01:48
Спорт
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).
Обновлено в 00:56
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников
ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге
Автобус наехал на пешеходов, два человека госпитализированы, — сообщили РИА Новости в городской ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено
Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
Обновлено в 02:28
Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
Обновлено в 02:57
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа
Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
«Уралкалий» выбрался из миллиардных убытков
Производитель хлористого калия компания «Уралкалий» за первое полугодие 2019 года вышел из убытка в 2,29 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином
В Армении на железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области загорелся грузовой поезд. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.
Обновлено в 03:05
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено 27 июля в 05:09
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В этом году в параде участвуют более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводных лодок, 41 воздушное судно.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Июньский рост розничных продаж в Японии оказался существеннее прогнозов
Относительно мая розничные продажи не изменились, тогда как эксперты в целом ожидали сокращения на 0,3%.
Обновлено в 03:12
Экономика
ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,6%
Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,995 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55