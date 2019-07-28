В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ДНР заявили о бунте украинских военных

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