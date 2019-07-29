Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военныхРИА Новости 14:19
В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
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Обновлено в 17:59
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Происшествия
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У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
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Политика
Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна
Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».
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На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
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Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
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