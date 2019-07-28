Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержанияРБК вчера в 16:52

Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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В украинской воинской части прокомментировали информацию о бунте

URA.Ru00:40

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

РБКвчера в 16:52

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

РЕН ТВвчера в 15:40

Украинские боевики устроили бунт в Донбассе

Телеканал 360°вчера в 16:24

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе, рассказали в ДНР

Life.ruвчера в 15:03

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Московский Комсомолецвчера в 14:54

В ДНР заявили о бунте украинских военных

РИА Новостивчера в 14:19
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
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Общество

Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

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Футбол

Клопп пообещал представить «зверский» «Ливерпуль»

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Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
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Авто

Мировой авторынок в 1 полугодии снизился на 7%

Мировым лидером по продажам новых автомобилей, несмотря на 12,4% спад, по-прежнему остается Китай, где за январь—июнь было продано 12 млн. 076 тыс. машин.
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Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области

В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Мотострелки ЦВО провели боевые стрельбы из вооружения БТР-82А

На Рощинском полигоне в Самарской области мотострелки соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели боевые стрельбы из вооружения боевых машин БТР-82А.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон

Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено 26 июля в 12:44
Автоспорт

Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии

Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Космос

Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
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Навального госпитализировали из спецприемника

Обновлено вчера в 05:23
Авто

Jannarelly наконец-то выпустит свой спорткар в этом году

В 2016 году была заявлена цена около 50 000 долларов за каждый, но наверняка серийный вариант будет стоить немного дороже.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали

Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено вчера в 16:55
Игры

Bully 2 может выйти осенью 2020 года

Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

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Наука

Составлена молекулярная карта гидры

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
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Общество

В США умерла «самая умная» в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика

Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 00:26
Экономика

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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Происшествия

Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП

Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
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В Индии родился ребенок-русалка

По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
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