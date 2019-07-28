Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержанияРБК вчера в 16:52
Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Клопп пообещал представить «зверский» «Ливерпуль»
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Мировой авторынок в 1 полугодии снизился на 7%
Мировым лидером по продажам новых автомобилей, несмотря на 12,4% спад, по-прежнему остается Китай, где за январь—июнь было продано 12 млн. 076 тыс. машин.
Обновлено в 01:04
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области
В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Мотострелки ЦВО провели боевые стрельбы из вооружения БТР-82А
На Рощинском полигоне в Самарской области мотострелки соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели боевые стрельбы из вооружения боевых машин БТР-82А.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон
Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено 26 июля в 12:44
Автоспорт
Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Навального госпитализировали из спецприемника
Обновлено вчера в 05:23
Авто
Jannarelly наконец-то выпустит свой спорткар в этом году
В 2016 году была заявлена цена около 50 000 долларов за каждый, но наверняка серийный вариант будет стоить немного дороже.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали
Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено вчера в 16:55
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика
Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 00:26
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41