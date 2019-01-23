В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республикиРИА Новости 10:13

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.

В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республики

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Армия и оружие Армия и оружие Боевики атаковали в Идлибе сирийские войска

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