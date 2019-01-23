Армия и оружие

В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республикиРИА Новости 10:13

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.
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На юге ДНР взяли в плен украинского силовика

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В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республики

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В ДНР рассказали о судьбе украинского диверсанта, которого потеряли ВСУ

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Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В российском МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии

Практика произвольного нанесения ударов Израилем по территории Сирии должна быть прекращена, нельзя допустить, чтобы эта страна превратилась в арену сведения геополитических счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии примут участие 17 стран-союзников

"В марте вы будете принимать совместные учения НАТО-Грузия с участием 17 стран-союзников", - сказал Столтенберг.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В ЕС задумались о создании своих космических сил

Евросоюз должен задуматься о создании собственных космических сил, заявила еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбету Бьенковска (Польша) во время выступления на круглом столе в Европейском космическом агентстве.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Украина передала Саудовской Аравии технологию микроволнового оружия

Украинское издание, ссылаясь на источники в министерстве обороны республики, отмечает, что подобное оружие, использующее микроволновое излучение, способно спровоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Китай выразил протест из-за новой стратегии разведки США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай протестует из-за публикации новой Национальной стратегии в сфере разведки в США, в которой Китай и Россию назвали противниками Штатов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Боевики атаковали в Идлибе сирийские войска

Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

«Cолдаты будущего»: российскую армию обеспечат экзоскелетами

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Разведка ЛНР обнаружила у линии фронта контрбатарейные радары ВСУ

В районе трёх населённых пунктов ЛНР, находящихся под контролем ВСУ, разведка обнаружила американские системы контрбатарейной борьбы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Подводная лодка «Краснодар» готовится к выходу в море

В соответствии с планом боевой подготовки сил флота экипаж подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота начал сдачу элементов курсовой задачи (Л-1).
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Более 7,5 тысяч военнослужащих ЗВО подняли по учебной тревоге

Более семи с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа подняты по учебной тревоге.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Самый маленький автомат в мире сняли на видео

Американское подразделение производителя стрелкового оружия Sig Sauer представило ультракомпактный автомат MPX Copperhead.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Насосная станция в Донбассе подверглась обстрелу

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками «Корд-М»

Снайперы из мотострелковой бригады, которая размещается в Волгоградской области, приступили к освоению модернизированных винтовок АСВК-М "Корд-М".
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Москва продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Минском

Россия намерена продолжать развитие военно-технического сотрудничества с Белоруссией, заявил в среду в Гомеле посол РФ в Минске Михаил Бабич.
Обновлено в 08:56
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