Армия и оружие

В ДНР заявили, что уничтожили ответным огнем минометный расчет ВСУРИА Новости 15:03

"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", - добавили в ведомстве. Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале.
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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Аргументы и Факты15:47

В ДНР заявили, что уничтожили ответным огнем минометный расчет ВСУ

РИА Новости15:03

Под Горловкой военнослужащие ДНР сровняли с землей минометный расчет ВСУ вместе с оккупантами

ИА Новороссия14:59

Боевики ВСУ выпустили двадцать мин по району посёлка шахты им. Гагарина

Новостной фронт14:33

ВСУ получили жёсткий ответ на обстрел: уничтожена бронетехника и миномётный расчёт — экстренное заявление Армии ДНР

Rusvesna.su14:39
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
Происшествия

Петицию в защиту Голунова подписали более 65 тысяч человек

Больше 65 тысяч человек выразили поддержку корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Петиция появилась на сайте Change.org.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии

По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

ВСУ убивают жителей Донбасса, признала пресс-секретарь Зеленского

Обновлено в 15:37
Происшествия

Журналиста Голунова отправили под домашний арест

Обновлено в 15:47
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Авто

Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова борется с лишним весом

Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Обновлено в 14:27
Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Спорт

В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Обновлено в 13:55
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Общество

В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом

Обновлено в 12:04
Происшествия

Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Обновлено в 05:46
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 11:54
Технологии

Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США

Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Политика

Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы Мурманской области

Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы региона от "Единой России".
Обновлено в 11:06
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Теннис

Тим победил Джоковича и сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос»

В финале «Ролан Гаррос» Тим сыграет с действующим победителем «Ролан Гаррос» испанцем Рафаэлем Надалем.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
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