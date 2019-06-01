Армия и оружие
В ДНР заявили, что уничтожили ответным огнем минометный расчет ВСУРИА Новости 15:03
"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", - добавили в ведомстве. Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
Происшествия
Петицию в защиту Голунова подписали более 65 тысяч человек
Больше 65 тысяч человек выразили поддержку корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Петиция появилась на сайте Change.org.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
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Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 14:27
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro
Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Политика
Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы Мурманской области
Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы региона от "Единой России".
Обновлено в 11:06
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
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Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Теннис
Тим победил Джоковича и сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос»
В финале «Ролан Гаррос» Тим сыграет с действующим победителем «Ролан Гаррос» испанцем Рафаэлем Надалем.
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Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27