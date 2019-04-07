Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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