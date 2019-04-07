Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Культура
Незнакомые картины Бакста, Врубеля и Айвазовского покажут в Петербурге
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Музыка
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено в 07:33
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Общество
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов
Обновлено в 13:02
Космос
Ученые выяснили, возможна ли колонизация Венеры и Марса
Обновлено в 00:30
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича
Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал, что армейцы ведут переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о будущем хавбека.
Обновлено в 16:23
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено в 11:07
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Финансы
Пенсионеров подготовили к стрессу
Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
Обновлено в 18:07