В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

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