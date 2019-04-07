Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

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Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
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Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
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В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

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«Вредный маленький гений»: Лобода трогательно поздравила Крапивину

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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве

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Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Армия и оружие

Силы безопасности Йемена провели операцию против укрытий «Аль-Каиды»

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