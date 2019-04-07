В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Здоровье Названы первые скрытые симптомы рака горла Медики призывают следить за здоровьем и обращать внимание на первые скрытые симптомы рака горла.

Экономика В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Космос Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.

Здоровье Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Общество В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.

Хоккей Лидер «Филадельфии» Ворачек сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2019 На чемпионате мира сборная Чехии сыграет в одной группе с Россией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Футбол Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи» Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Политика В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.

Шоу-бизнес «Вредный маленький гений»: Лобода трогательно поздравила Крапивину Светлана Лобода в своем микроблоге трогательно поздравила своего музыкального продюсера Нателлу Крапивину с днем рождения – сегодня она празднует 37-летие.

Футбол Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.

Происшествия В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.

Шоу-бизнес Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.

Религия Православные отмечают Благовещение Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Футбол Бетис — Вильярреал 2:1 «Бетис» на своем поле победил «Вильярреал» в матче 31-го тура чемпионата Испании.