Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Политика
ЦИК Украины официально объявил результаты первого тура выборов
Явка составила 62,8%. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что оба кандидата проходят во второй тур голосования, который пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Футбол
Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался
По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Технологии
Замглавы Минкомсвязи рассказал о будущем Рунета и социальных сетей
Волин отметил, что заметно появление еще одной тенденции в Интернете: падает интерес к ведению социальных сетей, как в России, так и во всем мире.
Обновлено в 17:48
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
ЖКХ
Уважаемые читатели и потребители услуг Крыловского МУП «Водоканал»!
Дополнительно Крыловское МУП «Водоканал» опубликовало объявление в общественно-политической газете Крыловского района Краснодарского края «Авангард», выпуск от 18.10.2018 г. № 115 (10901), для уведомления своих абонентов о необходимости замены либо поверке приборов учета.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В Словакии выступили против размещения в стране войск США
Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено в 04:57
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обновлено в 02:00
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Интернет
Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире
В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.
Обновлено в 10:06
Политика
Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Кино
Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»
Режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части "Трансформеров", передает Slash Film.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ
Сегодня на канале ТНТ стартовала одна из самых ожидаемых премьер года — шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено в 16:22
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
После исчезновения двух мальчиков в Костромской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщило следственное управление СК.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Космос
«Юрьева ночь» в память Гагарина пройдет в десятках стран мира
Координатор программы из Лос-Анджелеса Рик Хэнтон сообщил, что на «Юрьеву ночь», которая пройдет с 6 по 14 апреля в память о первом полете Юрия Гагарина, в десятках стран мира запланированы более сотни различных мероприятий.
Обновлено вчера в 10:47
Здоровье
Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем
Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.
Обновлено в 17:13
Экономика
Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ
Первоочередные работы по реконструкции ВДНХ оцениваются более чем в 100 млрд руб. Строительство с нуля парка "Зарядье" напротив Кремля обошлось в существенно меньшую сумму – 14 млрд руб. "Ведомости" разобрались, во что превратится главная выставка Советского Союза.
Обновлено в 17:07