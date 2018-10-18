Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

RT на русском10:30

Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

Вести.Ru08:03

ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ

Взгляд.ру08:21

Порошенко приказал сорвать второй тур выборов провокацией с жертвами в Донбассе - ДНР

Царьград08:19

В ДНР сообщили о пресечении вылазки украинских диверсантов

ТАСС10:12

В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ

РИА Новости07:45

СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР о готовящейся провокации Киева

Rusvesna.su07:40
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Футбол

Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Политика

ЦИК Украины официально объявил результаты первого тура выборов

Явка составила 62,8%. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что оба кандидата проходят во второй тур голосования, который пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Футбол

Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался

По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Технологии

Замглавы Минкомсвязи рассказал о будущем Рунета и социальных сетей

Волин отметил, что заметно появление еще одной тенденции в Интернете: падает интерес к ведению социальных сетей, как в России, так и во всем мире.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии

Обновлено в 08:59
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Футбол

«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
ЖКХ

Уважаемые читатели и потребители услуг Крыловского МУП «Водоканал»!

Дополнительно Крыловское МУП «Водоканал» опубликовало объявление в общественно-политической газете Крыловского района Краснодарского края «Авангард», выпуск от 18.10.2018 г. № 115 (10901), для уведомления своих абонентов о необходимости замены либо поверке приборов учета.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

В Словакии выступили против размещения в стране войск США

Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Жителей Усть-Камчатска разбудило землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено в 15:45
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Интернет

Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире

В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.
Обновлено в 10:06
Политика

Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Кино

Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»

Режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части "Трансформеров", передает Slash Film.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ

Сегодня на канале ТНТ стартовала одна из самых ожидаемых премьер года — шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено в 16:22
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

После исчезновения двух мальчиков в Костромской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщило следственное управление СК.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Космос

«Юрьева ночь» в память Гагарина пройдет в десятках стран мира

Координатор программы из Лос-Анджелеса Рик Хэнтон сообщил, что на «Юрьеву ночь», которая пройдет с 6 по 14 апреля в память о первом полете Юрия Гагарина, в десятках стран мира запланированы более сотни различных мероприятий.
Обновлено вчера в 10:47
Здоровье

Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем

Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.
Обновлено в 17:13
Экономика

Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ

Первоочередные работы по реконструкции ВДНХ оцениваются более чем в 100 млрд руб. Строительство с нуля парка "Зарядье" напротив Кремля обошлось в существенно меньшую сумму – 14 млрд руб. "Ведомости" разобрались, во что превратится главная выставка Советского Союза.
Обновлено в 17:07
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