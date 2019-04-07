Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

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РИА Новости07:45

СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР о готовящейся провокации Киева

Rusvesna.su07:40
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После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
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Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
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В начале 2010-х годов Мила Волчек и Тимати расстались.
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Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
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Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей

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Чемпионат обострился, так и запишите.
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Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
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Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что выступает за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.
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Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

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Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
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В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

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Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

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