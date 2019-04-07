Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУRT на русском 10:30
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь». Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.
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Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Наука
«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае
Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Хоккей
Илья Воробьев: «У Прохоркина была уважительная причина не играть»
Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:2) в шестом матче финала Западной конференции.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено в 12:15
Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций
Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Происшествия
Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось
Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.
Обновлено в 06:08
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Музыка
Тима Белорусских обиделся на организаторов премии «Жара»
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Театры
Юрий Соломин назначен бессрочным худруком Малого театра
В субботу, 6 апреля, министр культуры РФ Владимир Мединский вручил художественному руководителю Малого театра, народному артисту СССР Юрию Соломину бессрочный контракт.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились»
По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».
Обновлено в 03:15
Хоккей
Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Политика
ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов
В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 11:34
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган усыпал Ксению Собчак комплиментами
Обновлено в 07:22
Футбол
Каррера: «Андрей Федун никогда не блистал своими футбольными компетенциями»
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на критику члена совета директоров клуба Андрея Федуна.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Скворцова назвала число специалистов в российской медицине
Около 2 млн специалистов работают в сфере медицины в России.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Авто
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 10:00